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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитнику «Зенита» грозит дисквалификация до шести матчей

Дисквалификация полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, удаленного в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги против «Динамо» (2:3), может составить от трех до шести матчей. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

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29-летний колумбиец был удален на 94-й минуте за грубый фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове. Это нарушение было квалифицировано как «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч».

Согласно регламенту, такое нарушение наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. В случае если игроку нанесена травма, которая выводит его из строя более чем на две недели, то совершивший нарушение футболист может быть дополнительно дисквалифицирован еще на три игры. Сегодня Макарову предстоит пройти медобследование, от результатов которого и будет зависеть итоговой вердикт контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по Барриосу.

После трех туров «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. В воскресенье, 13 августа, подопечные Сергея Семака дома сыграют с воронежским «Факелом».

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:2
Динамо
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