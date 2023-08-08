Полузащитнику «Зенита» грозит дисквалификация до шести матчей

29-летний колумбиец был удален на 94-й минуте за грубый фол на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове. Это нарушение было квалифицировано как «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч».

Согласно регламенту, такое нарушение наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. В случае если игроку нанесена травма, которая выводит его из строя более чем на две недели, то совершивший нарушение футболист может быть дополнительно дисквалифицирован еще на три игры. Сегодня Макарову предстоит пройти медобследование, от результатов которого и будет зависеть итоговой вердикт контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по Барриосу.