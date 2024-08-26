«Челси» представил черно-розовую форму на сезон-2024/25

«Наш новый третий комплект формы олицетворяет взрыв свежей креативности и отношения, который потряс западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад и выдвинул молодежь на передний план таким образом, что это по-прежнему находит отклик и сегодня», — сказано в пресс-релизе.