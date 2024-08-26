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«Челси» представил черно-розовую форму на сезон-2024/25

«Челси» на своем официальном сайте представил третий комплект формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2024/25.

Источник: ФК "Челси"

Форма выполнена в черном и сером цвете с розовыми вставками. Отличительной особенностью комплекта является двойной перевернутый Swoosh, а также фирменный лев, который располагается на месте клубного логотипа.

В пресс-релизе лондонцев отмечается, что новый комплект формы вдохновлен культурой панк-рока 70-х. В презентации принял участие украинский полузащитник клуба Михаил Мудрик.

«Наш новый третий комплект формы олицетворяет взрыв свежей креативности и отношения, который потряс западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад и выдвинул молодежь на передний план таким образом, что это по-прежнему находит отклик и сегодня», — сказано в пресс-релизе.

Источник: ФК "Челси"

После двух туров «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе три набранных очка. В воскресенье, 1 сентября, лондонцы дома сыграют с «Кристал Пэлас».

Вулверхэмптон
2:6
Первый тайм: 2:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 2
25.08.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Гэри О`Нил
Энцо Мареска
Голы
Вулверхэмптон
Матеус Кунья
(Райан Аит Нури)
27′
Йорген Странд Ларсен
(Тоте Гомеш)
45+6′
Челси
Николас Джексон
2′
Коул Палмер
(Николас Джексон)
45′
Нони Мадуэке
(Коул Палмер)
49′
Нони Мадуэке
(Коул Палмер)
58′
Нони Мадуэке
(Коул Палмер)
63′
Жоау Феликс
(Педру Нету)
80′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
2
Мэтт Доэрти
14
Йерсон Москера
71′
24
Тоте Гомеш
8
Жоау Гомес
9
Йорген Странд Ларсен
3
Райан Аит Нури
35′
67′
15
Крейг Доусон
5
Марио Лемина
90′
20
Томми Дойл
27
Жан-Рикне Беллегард
68′
19
Родригу Гомеш
11
Хван Хи Чхан
59′
10
Даниэл Поденсе
12
Матеус Кунья
68′
21
Пабло Сарабия
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
40′
29
Уэсли Фофана
8
Энцо Фернандес
11
Нони Мадуэке
3
Марк Кукурелья
71′
83′
18
Кристофер Нкунку
20
Коул Палмер
44′
83′
40
Ренату Вейга
25
Мойсес Кайседо
76′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
10
Михаил Мудрик
46′
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
68′
14
Жоау Феликс
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
13
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти