«Челси» представил черно-розовую форму на сезон-2024/25

Форма выполнена в черном и сером цвете с розовыми вставками. Отличительной особенностью комплекта является двойной перевернутый Swoosh, а также фирменный лев, который располагается на месте клубного логотипа.
В пресс-релизе лондонцев отмечается, что новый комплект формы вдохновлен культурой панк-рока 70-х. В презентации принял участие украинский полузащитник клуба Михаил Мудрик.
«Наш новый третий комплект формы олицетворяет взрыв свежей креативности и отношения, который потряс западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад и выдвинул молодежь на передний план таким образом, что это по-прежнему находит отклик и сегодня», — сказано в пресс-релизе.
После двух туров «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе три набранных очка. В воскресенье, 1 сентября, лондонцы дома сыграют с «Кристал Пэлас».