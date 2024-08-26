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«Барселона» отправила Витора Роке в аренду в «Бетис»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке продолжит карьеру в «Бетисе». Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Источник: AP 2023

Арендное соглашение 19-летнего бразильца рассчитано на один сезон и имеет опцию продления еще на один год. Также в сделке предусмотрена опция выкупа.

По информации журналиста Рохера Торельо, «Бетис» сможет выкупить Роке за 25 млн евро. В этом случае «Барселона» получит 20% от суммы будущей перепродажи бразильца, а также будет иметь возможность обратного выкупа за 27,5 млн евро.

На минувших выходных Роке прибыл в расположение «Бетиса». Отмечается, что в соглашении бразильца нет никаких ограничений на участие в матчах против «Барселоны».

Витор Роке перешел в «Барселону» в январе этого года из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 млн евро. Бразилец провел за каталонский клуб 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2031 года.

«Бетис» завершил прошлый сезон на седьмом месте в Ла Лиге. Клуб из Севильи близок к выходу в групповой этап Лиги конференций.