«Барселона» отправила Витора Роке в аренду в «Бетис»

Витор Роке перешел в «Барселону» в январе этого года из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 млн евро. Бразилец провел за каталонский клуб 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2031 года.