«Ливерпуль» и «Валенсия» согласовали трансфер Мамардашвили

По информации источника, 23-летний вратарь сегодня пройдет медобследование и подпишет с мерсисайдцами шестилетний контракт. Сумма трансфера составит 30 млн евро, еще 5 млн испанский клуб может получить в качестве бонусов. Также «Валенсия» получит 10% от суммы последующей продажи игрока.
Грузинский вратарь присоединится к «Ливерпулю» летом 2025 года. Ближайший сезон он проведет в «Валенсии» на правах аренды.
Мамардашвили перешел в «Валенсию» летом 2021 года из тбилисского «Динамо» за один миллион евро. За три года в испанском клубе вратарь провел 100 матчей, в которых пропустил 112 мячей и 31 раз оставил ворота в неприкосновенности.
На Евро-2024 Мамардашвили вошел в символическую сборную турнира, совершив в четырех матчах 30 сейвов. Он почти повторил рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 спасения в пяти матчах на Евро-2008.
После окончания турнира Мамардашвили стал самым дорогим вратарем в мире. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего вратаря в 45 млн евро.