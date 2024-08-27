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«Ливерпуль» представил новую форму, посвященную женскому футболу

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» представил третью форму на новый сезон, которая посвящена развитию женского футбола.

Источник: ФК "Ливерпуль"

Отмечается, что уникальность этой формы заключается в вертикально расположенном двойном Swoosh, который присутствует на футболке, шортах и гетрах. Swoosh обозначает крыло греческой богини Nike и символизирует скорость, движение, силу и мотивацию.

«Каждый третий комплект вдохновлен уникальной историей клуба, его самобытностью, культурой и разнообразными сообществами. Футболка “Ливерпуля” “бунтарская по дизайну” — это праздник в честь женщин-панков, которые заложили новое звучание в городе», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Источник: ФК "Ливерпуль"

В презентации новой формы поучаствовали футболитски ЖФК «Ливерпуль»: Тейлор Хиндс, Оливия Смит, Лиэнн Кирнан, Софи Роман Хауг, Мари Хёбингер и Миа Эндерби.

«Мне нравится этот комплект. Я думаю, что он отличается от других, особенно благодаря логотипу Swoosh и тому, что он символизирует. Кроме того, в ней по-прежнему присутствует красный цвет “Ливерпуля”, и я не могу дождаться момента, когда надену ее», — сказала защитник английского клуба Тейлор Хиндс.