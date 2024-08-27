«Ливерпуль» представил новую форму, посвященную женскому футболу

«Мне нравится этот комплект. Я думаю, что он отличается от других, особенно благодаря логотипу Swoosh и тому, что он символизирует. Кроме того, в ней по-прежнему присутствует красный цвет “Ливерпуля”, и я не могу дождаться момента, когда надену ее», — сказала защитник английского клуба Тейлор Хиндс.