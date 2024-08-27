Александр Головин восстановился после травмы лодыжки

1 сентября в матче третьего тура Лиги 1 «Монако» примет «Ланс». Команда Ади Хюттера в двух стартовых турах чемпионата Франции одержала победы над «Лионом» и «Сент-Этьеном» и вместе с еще тремя командами возглавляет турнирную таблицу.