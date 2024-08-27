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Александр Головин восстановился после травмы лодыжки

В апреле 2024 года полузащитник «Монако» получил растяжение левой лодыжки и тех пор не выходил на поле.

Источник: AP 2023

Как сообщил агент футболиста Александр Клюев, полузащитник сборной России Александр Головин восстановился после травмы лодыжки и сможет принять участие в следующем матче «Монако».

«Саша чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился от травмы и готовится к ближайшей игре с “Лансом”, — приводит слова Клюева корреспондент Sport24.

1 сентября в матче третьего тура Лиги 1 «Монако» примет «Ланс». Команда Ади Хюттера в двух стартовых турах чемпионата Франции одержала победы над «Лионом» и «Сент-Этьеном» и вместе с еще тремя командами возглавляет турнирную таблицу.

«Монако» впервые с сезона-2018/19 примет участие в основной стадии Лиги чемпионов.