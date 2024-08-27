Как сообщил агент футболиста Александр Клюев, полузащитник сборной России Александр Головин восстановился после травмы лодыжки и сможет принять участие в следующем матче «Монако».
«Саша чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился от травмы и готовится к ближайшей игре с “Лансом”, — приводит слова Клюева корреспондент Sport24.
1 сентября в матче третьего тура Лиги 1 «Монако» примет «Ланс». Команда Ади Хюттера в двух стартовых турах чемпионата Франции одержала победы над «Лионом» и «Сент-Этьеном» и вместе с еще тремя командами возглавляет турнирную таблицу.
«Монако» впервые с сезона-2018/19 примет участие в основной стадии Лиги чемпионов.