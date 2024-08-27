Мэр Роттердама отменил проведение матча «Фейеноорд» — «Аякс»

Голландская полиция уже несколько месяцев проводит забастовки. Ранее блюстители порядка не выписывали штрафы по некоторым незначительным нарушениям и ненадолго закрывали полицейские участки. В последнее время полиция также начала отказывать в обеспечении безопасности на футбольных матчах чемпионата страны в высшем дивизионе. Несколько игр низкого риска уже прошло без полиции, однако противостояние «Фейеноорда» и «Аякса» считается матчем высокого риска.