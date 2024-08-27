Мэр Роттердама отменил проведение матча «Фейеноорд» — «Аякс»

Как сообщает портал nu.nl, мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проведение матча между «Фейеноордом» и «Аяксом» в связи с забастовкой полиции.
«Безопасность игроков, а также общественности не может быть в достаточной степени гарантирована без участия полиции», — заявил Абуталеб.
Ранее профсоюз полицейских заявил, что голландские правоохранительные органы не будут обслуживать матч, добиваясь более достойной схемы выхода на пенсию.
Голландская полиция уже несколько месяцев проводит забастовки. Ранее блюстители порядка не выписывали штрафы по некоторым незначительным нарушениям и ненадолго закрывали полицейские участки. В последнее время полиция также начала отказывать в обеспечении безопасности на футбольных матчах чемпионата страны в высшем дивизионе. Несколько игр низкого риска уже прошло без полиции, однако противостояние «Фейеноорда» и «Аякса» считается матчем высокого риска.
«Аякс» побеждал в чемпионате Нидерландов 36 раз, а «Фейеноорд» — 16 раз. Противостояние этих клубов считается главным футбольным дерби Нидерландов, известным как «Де Классикер».