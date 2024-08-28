17-летний талант «Барселоны» порвал крестообразную связку

17-летний футболист вышел в стартовом составе каталонцев и получил травму в компенсированное время матча. Первичное медицинское обследование выявило у Берналя разрыв передней крестообразной связки, из-за которого он пропустит несколько месяцев. Официальное подтверждение этого диагноза ожидается сегодня днем.