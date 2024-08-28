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17-летний талант «Барселоны» порвал крестообразную связку

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь получил тяжелую травму в выездном матче третьего тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (2:1). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник: Reuters

17-летний футболист вышел в стартовом составе каталонцев и получил травму в компенсированное время матча. Первичное медицинское обследование выявило у Берналя разрыв передней крестообразной связки, из-за которого он пропустит несколько месяцев. Официальное подтверждение этого диагноза ожидается сегодня днем.

Берналь провел свой третий матч за первую команду «Барселоны». Он является выпускником «Ла Масии», где играл в одной команде вместе с Ламином Ямалем и Пау Кубарси.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своем активе после трех матчей девять набранных очков. В субботу, 31 августа, каталонцы дома сыграют с «Вальядолидом».