17-летний талант «Барселоны» порвал крестообразную связку

17-летний футболист вышел в стартовом составе каталонцев и получил травму в компенсированное время матча. Первичное медицинское обследование выявило у Берналя разрыв передней крестообразной связки, из-за которого он пропустит несколько месяцев. Официальное подтверждение этого диагноза ожидается сегодня днем.
Берналь провел свой третий матч за первую команду «Барселоны». Он является выпускником «Ла Масии», где играл в одной команде вместе с Ламином Ямалем и Пау Кубарси.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своем активе после трех матчей девять набранных очков. В субботу, 31 августа, каталонцы дома сыграют с «Вальядолидом».