Кейну вручили «Золотую бутсу» за 36 забитых мячей в Бундеслиге

«Очень горжусь. Переход в “Баварию” был одним из лучших решений, которые я принимал в своей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом. Я могу только сказать спасибо клубу, моим партнерам по команде. Посвящаю награду всем вам, без вас я бы не стоял здесь сегодня», — сказал Кейн.