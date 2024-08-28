Кейну вручили «Золотую бутсу» за 36 забитых мячей в Бундеслиге

31-летний англичанин в дебютном сезоне за мюнхенский клуб забил 36 мячей в Бундеслиге. В борьбе за награду он уверенно обошел нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси (28), а также звездных форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда (оба — по 27).
«Очень горжусь. Переход в “Баварию” был одним из лучших решений, которые я принимал в своей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом. Я могу только сказать спасибо клубу, моим партнерам по команде. Посвящаю награду всем вам, без вас я бы не стоял здесь сегодня», — сказал Кейн.
Харри Кейн перешел в «Баварию» прошлым летом из «Тоттенхэма» за 95 млн евро. Лучший бомбардир в истории сборной Англии провел за мюнхенский клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 мячей и сделал 14 голевых передач.