«Атлетико» дома не сумел обыграть «Эспаньол»

Хозяева на протяжении всего матча владели игровым преимуществом, нанеся за 90 минут 25 ударов по воротам Хоана Гарсии, семь из которых пришлись в створ. На 55-й минуте Родриго Рикельме сумел поразить ворота «Эспаньола», однако гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.