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«Атлетико» дома не сумел обыграть «Эспаньол»

Мадридский «Атлетико» дома сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0) в матче третьего тура испанской Ла Лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Хозяева на протяжении всего матча владели игровым преимуществом, нанеся за 90 минут 25 ударов по воротам Хоана Гарсии, семь из которых пришлись в створ. На 55-й минуте Родриго Рикельме сумел поразить ворота «Эспаньола», однако гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

Таким образом, третий матч между «Атлетико» и «Эспаньолом» в рамках Ла Лиги закончился ничейным исходом. Команда Диего Симеоне последний раз обыгрывала клуб из Барселоны в апреле 2022 года.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе после трех матчей пять набранных очков. В субботу, 31 августа, «матрасники» на выезде сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.

«Эспаньол» набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Ла Лиги и занимает 18-е место в турнирной таблице. В следующем туре «попугаи» дома встретятся с «Райо Вальекано».

Атлетико
0:0
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 3
28.08.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Маноло Гонсалес
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
3
Сесар Аспиликуэта
24
Робен Ле Норман
6
Коке
17
Родриго Рикельме
20
Аксель Витсель
16
Науэль Молина
46′
8
Пабло Барриос
5
Родриго де Пауль
62′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
73′
23
Рейнилдо Мандава
12
Самуэл Лино
46′
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
46′
7
Антуан Гризманн
Эспаньол
1
Хоан Гарсия
5
Фернандо Калеро
12
Альваро Техеро
23
Омар Эль Хилали
82′
20
Алекс Крал
7
Хави Пуадо
55′
4
Мараш Кумбулла
64′
3
Серхи Гомес
22
Карлос Ромеро
64′
14
Брайан Оливан
15
Хосе Грагера
66′
10
Поль Лосано
18
Альваро Агуадо
87′
17
Жофре Каррерас
9
Алехо Велис
64′
16
Валид Чеддира
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
3
6
Фолы
9
6
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти