«Атлетико» дома не сумел обыграть «Эспаньол»

Хозяева на протяжении всего матча владели игровым преимуществом, нанеся за 90 минут 25 ударов по воротам Хоана Гарсии, семь из которых пришлись в створ. На 55-й минуте Родриго Рикельме сумел поразить ворота «Эспаньола», однако гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.
Таким образом, третий матч между «Атлетико» и «Эспаньолом» в рамках Ла Лиги закончился ничейным исходом. Команда Диего Симеоне последний раз обыгрывала клуб из Барселоны в апреле 2022 года.
«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе после трех матчей пять набранных очков. В субботу, 31 августа, «матрасники» на выезде сыграют с «Атлетиком» из Бильбао.
«Эспаньол» набрал первое очко в нынешнем розыгрыше Ла Лиги и занимает 18-е место в турнирной таблице. В следующем туре «попугаи» дома встретятся с «Райо Вальекано».