Сандро Тонали вернулся на поле после дисквалификации из-за ставок

Основное время матча второго раунда Кубка лиг в Ноттингеме завершилось со счетом 1:1. У «Ньюкасла» отличился Джо Уиллок. За «Ноттингем Форест» забил Жота Силва. В серии пенальти футболисты «Ньюкасла» оказались точнее — 4:3. В третьем раунде Кубка лиги «Ньюкасл» встретится с «Уимблдоном».
В составе «Ньюкасла» в стартовом составе впервые за 308 дней сыграл Сандро Тонали.
Напомним, Тонали был дисквалифцирован на 10 месяцев из-за ставок. Футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи «Милана», играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.
В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют. В рамках соглашения с ФИФА Тонали должен был пройти курс лечения от игровой зависимости и провести ряд бесед со специалистом.
Из-за дисквалификации Тонали пропустил часть сезона АПЛ и не смог принять участие на Евро-2024.
24-летний Сандро Тонали летом 2023 года перешел из «Милана» в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. Соглашение игрока с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года. Футболист выступал за итальянский клуб с 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник помог «Милану» стать чемпионом Серии А.