Сандро Тонали вернулся на поле после дисквалификации из-за ставок

24-летний Сандро Тонали летом 2023 года перешел из «Милана» в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро. Соглашение игрока с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года. Футболист выступал за итальянский клуб с 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник помог «Милану» стать чемпионом Серии А.