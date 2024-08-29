«Наполи» объявил о переходе Ромелу Лукаку

«Наполи» на официальной странице в социальных сетях объявил о трансфере Ромелу Лукаку. Контракт с игроком сборной Бельгии подписан на 3 года.
Права на Лукаку принадлежали лондонскому «Челси». В прошлом сезоне бельгиец выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.
По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, форвард ради перехода в «Наполи» пошел на снижение зарплаты с 11 миллионов евро до 6 миллионов.
Воспитанник «Андерлехта» ранее выступал за такие клубы как «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Рому».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаку в 30 миллионов евро.