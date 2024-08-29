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«Наполи» объявил о переходе Ромелу Лукаку

31-летний бельгийский нападающий продолжит карьеру в команде Антонио Конте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

«Наполи» на официальной странице в социальных сетях объявил о трансфере Ромелу Лукаку. Контракт с игроком сборной Бельгии подписан на 3 года.

Права на Лукаку принадлежали лондонскому «Челси». В прошлом сезоне бельгиец выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, форвард ради перехода в «Наполи» пошел на снижение зарплаты с 11 миллионов евро до 6 миллионов.

Воспитанник «Андерлехта» ранее выступал за такие клубы как «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Рому».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаку в 30 миллионов евро.