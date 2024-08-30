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Вратарь «Челси» Петрович перешел в «Страсбур» на правах аренды

24-летний серб Джордже Петрович продолжит карьеру во французской Лиге 1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Джордже Петрович перешел в «Страсбур» из «Челси» на правах аренды .Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Петрович стал игроком «Челси» в 2023 году, когда состоялся его трансефр из клуба МЛС «Нью-Инглэнд Революшн». В минувшем сезоне серб провел 31 матч, включая финал Кубка английской лиги.

В команде Энцо Марески наблюдается переизбыток игроков на вратарской позиции. На этой недели еще один голкипер «Челси» ушел в аренду — Кепа Арисабалага проведет нынешний сезон в «Борнмуте».

«Страсбур» можно назвать фарм-клубом «Челси». Американский консорциум BlueCo, владеющий лондонской командой, летом 2023 года приобрел акции клуба из Эльзаса. По данным СМИ, BlueCo заплатил за 100% акций французского клуба 75 миллионов евро.