Вратарь «Челси» Петрович перешел в «Страсбур» на правах аренды

Джордже Петрович перешел в «Страсбур» из «Челси» на правах аренды .Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Петрович стал игроком «Челси» в 2023 году, когда состоялся его трансефр из клуба МЛС «Нью-Инглэнд Революшн». В минувшем сезоне серб провел 31 матч, включая финал Кубка английской лиги.
В команде Энцо Марески наблюдается переизбыток игроков на вратарской позиции. На этой недели еще один голкипер «Челси» ушел в аренду — Кепа Арисабалага проведет нынешний сезон в «Борнмуте».
«Страсбур» можно назвать фарм-клубом «Челси». Американский консорциум BlueCo, владеющий лондонской командой, летом 2023 года приобрел акции клуба из Эльзаса. По данным СМИ, BlueCo заплатил за 100% акций французского клуба 75 миллионов евро.