Килиан Мбаппе поделился эмоциями после первого дубля за «Реал»

Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 4-го тура Ла Лиги против «Бетиса».
«Чудесный момент. Надеялся забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но важнее всего победа. После игры с “Лас-Пальмасом” было важно выиграть. Было тяжело, но мы — “Реал”. Нам нужно побеждать сильные команды ради уверенности в себе. Нам нужно становиться увереннее, более цельной командой и побеждать, потому что соперники побеждают», — приводит слова новичка «Реала» Marca.
«Чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры — это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы. Быть здесь — мечта. Надеюсь, что буду забивать больше и снова получать овации», — добавил Мбаппе.
25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги.
Мбаппе уже завоевал трофей в составе «Реала» — 15 августа в матче за Суперкубок УЕФА была повержена итальянская «Аталанта». Один из двух мячей мадридцев француз записал на свой счет.