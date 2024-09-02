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Килиан Мбаппе поделился эмоциями после первого дубля за «Реал»

Вечером 1 сентября два гола французского форварда принесли мадридскому клубу победу в чемпионате Испании.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 4-го тура Ла Лиги против «Бетиса».

«Чудесный момент. Надеялся забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но важнее всего победа. После игры с “Лас-Пальмасом” было важно выиграть. Было тяжело, но мы — “Реал”. Нам нужно побеждать сильные команды ради уверенности в себе. Нам нужно становиться увереннее, более цельной командой и побеждать, потому что соперники побеждают», — приводит слова новичка «Реала» Marca.

«Чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры — это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы. Быть здесь — мечта. Надеюсь, что буду забивать больше и снова получать овации», — добавил Мбаппе.

25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. За семь лет в парижском клубе нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги.

Мбаппе уже завоевал трофей в составе «Реала» — 15 августа в матче за Суперкубок УЕФА была повержена итальянская «Аталанта». Один из двух мячей мадридцев француз записал на свой счет.

Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 4
1.09.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu, 73072 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Мануэль Пеллегрини
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
67′
Килиан Мбаппе
75′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
65′
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
59′
14
Орельен Тшуамени
23
Ферлан Менди
66′
20
Франсиско Гарсия
19
Дани Себальос
65′
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
84′
10
Лука Модрич
11
Родригу
89′
16
Эндрик
Бетис
1
Руй Силва
3
Диего Льоренте
6
Бернарду де Соуза Натан
15
Ромен Перро
23
Юссуф Сабали
21
Марк Рока
14
Виллиам Карвалью
57′
4
Джонни Кардозо
18
Пабло Форнальс
83′
7
Хуан Мигель Хуанми
17
Родри Санчес
72′
38
Ассане Диао
10
Абде Эззалзули
83′
19
Икер Лосада
24
Айтор Руибаль
57′
Витор Роке
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
8
Фолы
16
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти