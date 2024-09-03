Хвича Кварацхелия определился со своим будущим в «Наполи»

По информации источника, Кварацхелия принял предложение «Наполи» заключить новый контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон. По новому трудовому соглашению грузинский полузащитник сможет получать до € 5 млн в год с учетом бонусов.
Ранее в СМИ писали, что Кварацхелией интересуется «ПСЖ». Сообщалось, что парижане готовы заплатить за 23-летнего футболиста €100 млн.
Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо» (Батуми). В минувшем сезоне игрок провел за итальянский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.
В сезоне-2024/25 Кварацхелия сыграл в четырех матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
«Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 6 очками.