Хвича Кварацхелия определился со своим будущим в «Наполи»

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо» (Батуми). В минувшем сезоне игрок провел за итальянский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.