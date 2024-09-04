Сафонов рассказал по какой еде скучает во Франции

— Я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живем. Борщ — мое любимое блюдо и без него было тяжеловато. Но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось. Борщ жду, но по кухне не прям сильно соскучился, — сказал Сафонов в интервью, опубликованном на странице сборной в VK.