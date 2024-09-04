Сафонов рассказал по какой еде скучает во Франции

Сафонов прилетел в Ханой вместе с Далером Кузяевым, который выступает за французский «Гавр», в расположение национальной команды.
— В одном из первых интервью Кузяев рассказал, что соскучился по гречке, а как у тебя?
— Я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живем. Борщ — мое любимое блюдо и без него было тяжеловато. Но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось. Борщ жду, но по кухне не прям сильно соскучился, — сказал Сафонов в интервью, опубликованном на странице сборной в VK.
Также Сафонов высказался об адаптации во Франции.
— На сколько процентов можешь оценить адаптацию?
— Думаю, что уже хорошо адаптировался. Я комфортно себя чувствую. Знаю все что мне нужно, если что-то случается я знаю что делать. Нет ступора. Большая часть адаптации прошла, но на 100% она будет завершена, когда я начну по-французски разговаривать, — добавил Сафонов.
В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Обе встречи пройдут в 16:00 по московскому времени.
Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Вьетнама располагается в рейтинге сборных на 115-й строчке. Ранее сборная России ни разу не встречалась с этими соперниками.