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«Челси» возглавил рейтинг клубов с самым дорогим составом

Первые пять мест рейтинга заняли английские клубы. Вслед за лондонцами расположились принципиальные соперники — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил рейтинг клубов мира, которые вложили больше всего денег в формирование своих нынешних составов.

Общая стоимость всех игроков «Челси» составляет 1,28 миллиарда евро с учетом бонусов (без учета бонусов — 1,15 миллиардов евро). Отмечается, что текущий состав «Челси» является самым дорогим в истории футбола.

Вторым стал «Манчестер Юнайтед», вложивший в трансферы игроков нынешнего состава 1,15 миллиарда евро с учетом бонусов. Замкнул тройку «Манчестер Сити» с показателем 1,017 миллиарда евро. В первую десятку рейтинга вошли семь клубов Английской Премьер-лиги.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. «Челси» — 1,28 миллиарда евро;
  2. «Манчестер Юнайтед» — 1,15 млрд евро;
  3. «Манчестер Сити» — 1,017 млрд евро;
  4. «Арсенал» — 798 миллионов евро;
  5. «Тоттенхэм» — 787 млн евро;
  6. «Пари Сен-Жермен» — 772 млн евро;
  7. «Ливерпуль» — 735 млн евро;
  8. «Реал» — 722 млн евро;
  9. «Ньюкасл» — 683 млн евро;
  10. «Ювентус» — 626 млн евро.

С 2003 года «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. В конце мая 2022 года владельцем «Челси» стал консорциум Тодда Боули. По данным экспертов, после того, как американский бизнесмен стал совладельцем «синих», лондонский клуб потратил 1,32 миллиарда евро, что является 10-м результатом в истории английского футбола.