«Челси» возглавил рейтинг клубов с самым дорогим составом

С 2003 года «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. В конце мая 2022 года владельцем «Челси» стал консорциум Тодда Боули. По данным экспертов, после того, как американский бизнесмен стал совладельцем «синих», лондонский клуб потратил 1,32 миллиарда евро, что является 10-м результатом в истории английского футбола.