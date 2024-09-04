«Челси» возглавил рейтинг клубов с самым дорогим составом

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил рейтинг клубов мира, которые вложили больше всего денег в формирование своих нынешних составов.
Общая стоимость всех игроков «Челси» составляет 1,28 миллиарда евро с учетом бонусов (без учета бонусов — 1,15 миллиардов евро). Отмечается, что текущий состав «Челси» является самым дорогим в истории футбола.
Вторым стал «Манчестер Юнайтед», вложивший в трансферы игроков нынешнего состава 1,15 миллиарда евро с учетом бонусов. Замкнул тройку «Манчестер Сити» с показателем 1,017 миллиарда евро. В первую десятку рейтинга вошли семь клубов Английской Премьер-лиги.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- «Челси» — 1,28 миллиарда евро;
- «Манчестер Юнайтед» — 1,15 млрд евро;
- «Манчестер Сити» — 1,017 млрд евро;
- «Арсенал» — 798 миллионов евро;
- «Тоттенхэм» — 787 млн евро;
- «Пари Сен-Жермен» — 772 млн евро;
- «Ливерпуль» — 735 млн евро;
- «Реал» — 722 млн евро;
- «Ньюкасл» — 683 млн евро;
- «Ювентус» — 626 млн евро.
С 2003 года «Челси» владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. В конце мая 2022 года владельцем «Челси» стал консорциум Тодда Боули. По данным экспертов, после того, как американский бизнесмен стал совладельцем «синих», лондонский клуб потратил 1,32 миллиарда евро, что является 10-м результатом в истории английского футбола.