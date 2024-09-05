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«Отвали, чувак». Уильямс — фанату, предложившему перейти в «Реал»

Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс отреагировал на предложение фаната перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Cadena Ser.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-летний футболист вместе с другими игроками сборной Испании пообщался с болельщиками на трибунах после открытой тренировки национальной команды. Во время совместной фотографии у Уильямса завязался короткий диалог с фанатом, который предложил ему в следующему году перейти в «Реал Мадрид».

«Отвали, чувак», — ответил Уильямс на его предложение.

Минувшим летом Нико Уильямс был близок к переходу в «Барселону», однако сделка так и не состоялась. Действующий контракт Уильямса с клубом из Бильбао рассчитан до лета 2027 года.

Нико Уильямс был признан лучшим игроком финала Евро-2024. В решающем матче он отметился забитым мячом на 47-й минуте. Всего 22-летний футболист провел на турнире шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

На этой неделе сборная Испании проведет стартовые матчи в Лиге наций против команд Сербии (5 сентября) и Швейцарии (8 сентября).