«Отвали, чувак». Уильямс — фанату, предложившему перейти в «Реал»

22-летний футболист вместе с другими игроками сборной Испании пообщался с болельщиками на трибунах после открытой тренировки национальной команды. Во время совместной фотографии у Уильямса завязался короткий диалог с фанатом, который предложил ему в следующему году перейти в «Реал Мадрид».
«Отвали, чувак», — ответил Уильямс на его предложение.
Минувшим летом Нико Уильямс был близок к переходу в «Барселону», однако сделка так и не состоялась. Действующий контракт Уильямса с клубом из Бильбао рассчитан до лета 2027 года.
Нико Уильямс был признан лучшим игроком финала Евро-2024. В решающем матче он отметился забитым мячом на 47-й минуте. Всего 22-летний футболист провел на турнире шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
На этой неделе сборная Испании проведет стартовые матчи в Лиге наций против команд Сербии (5 сентября) и Швейцарии (8 сентября).