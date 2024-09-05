«Отвали, чувак». Уильямс — фанату, предложившему перейти в «Реал»

22-летний футболист вместе с другими игроками сборной Испании пообщался с болельщиками на трибунах после открытой тренировки национальной команды. Во время совместной фотографии у Уильямса завязался короткий диалог с фанатом, который предложил ему в следующему году перейти в «Реал Мадрид».