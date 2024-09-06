Кевин де Брейне: УЕФА и ФИФА волнуют только деньги

Кевин Де Брейне высказался о проблеме большого количества матчей, в которых задействованы футболисты.
«Сезоны становятся все длиннее и длиннее. Возможно, в этом сезоне все будет в порядке, но с учетом чемпионата мира 2026 года календарь станет еще сложнее. Некоторые профсоюзы футболистов пытались найти решения, но ничего не изменилось. УЕФА и ФИФА наплевать на это, ведь их волнуют только деньги и больше ничего!», — приводит слова Де Брейне RTBF.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро.
Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами. Ранее бельгиец выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».
Контракт Де Брейне с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. Ранее в СМИ писали об интересе к бельгийскому полузащитнику со стороны «Аль-Иттихада» и ряда других клубов из Саудовской Аравии.