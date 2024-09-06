Кевин де Брейне: УЕФА и ФИФА волнуют только деньги

«Сезоны становятся все длиннее и длиннее. Возможно, в этом сезоне все будет в порядке, но с учетом чемпионата мира 2026 года календарь станет еще сложнее. Некоторые профсоюзы футболистов пытались найти решения, но ничего не изменилось. УЕФА и ФИФА наплевать на это, ведь их волнуют только деньги и больше ничего!», — приводит слова Де Брейне RTBF.