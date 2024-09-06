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Кевин де Брейне: УЕФА и ФИФА волнуют только деньги

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне считает перегруженный календарь большой проблемой современного футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Кевин Де Брейне высказался о проблеме большого количества матчей, в которых задействованы футболисты.

«Сезоны становятся все длиннее и длиннее. Возможно, в этом сезоне все будет в порядке, но с учетом чемпионата мира 2026 года календарь станет еще сложнее. Некоторые профсоюзы футболистов пытались найти решения, но ничего не изменилось. УЕФА и ФИФА наплевать на это, ведь их волнуют только деньги и больше ничего!», — приводит слова Де Брейне RTBF.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами. Ранее бельгиец выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».

Контракт Де Брейне с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. Ранее в СМИ писали об интересе к бельгийскому полузащитнику со стороны «Аль-Иттихада» и ряда других клубов из Саудовской Аравии.