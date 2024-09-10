Экс-одноклубник Головина второй раз за год обвинен в изнасиловании

Ранее Бен Йеддер уже обвинялся в изнасиловании в августе 2023 года. Тогда две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвинили футболиста и его брата в принуждении к сексу. Бен Йеддер был заключен под стражу и вышел на свободу под залог в размере 900 тыс. евро.