Экс-одноклубник Головина второй раз за год обвинен в изнасиловании

34-летний футболист, находящийся без клуба, был задержан французской полицией в ночь с пятницы на субботу в нетрезвом виде в Приморских Альпах. На него было подано заявление о сексуальных домогательствах со стороны девушки 2001 года рождения.
Бен Йеддер предстанет перед судом 15 октября. До этого момента он будет находиться под строгим судебным контролем: ему запрещено покидать регион, выходить на улицу в вечернее и ночное время, посещать бары и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой.
Ранее Бен Йеддер уже обвинялся в изнасиловании в августе 2023 года. Тогда две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвинили футболиста и его брата в принуждении к сексу. Бен Йеддер был заключен под стражу и вышел на свободу под залог в размере 900 тыс. евро.
Бен Йеддер покинул «Монако» минувшим летом. За пять лет в клубе он провел 201 матч, в которых забил 118 мячей и сделал 34 результативные передачи. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Монако».
Кроме того, Бен Йеддер был капитаном «Монако» и выступал в клубе под 10-м номером, который после его ухода из клуба перешел к российскому полузащитнику Александру Головину.