Вратарь «Ливерпуля» недоволен подписанием Мамардашвили

В летнее трансферное окно мерсисайдцы приобрели 23-летнего вратаря у «Валенсии» за 30+5 млн евро. Он присоединится к английскому клубу летом следующего года.
«За последние несколько лет я ясно дал понять, что хочу стать первым номером и играть каждую неделю. Клуб принял решение взять другого вратаря. Со стороны кажется, что они решили пойти в другом направлении. Мои амбиции всегда были ясны. Иногда со стороны кажется, что это на 100% мое решение, но порой все зависит не от меня. Насколько близок был к уходу этим летом? Моя миссия состояла в том, чтобы выходить и играть, быть номером один», — сказал Келлехер.
Келлехер является воспитанником академии «Ливерпуля». В сентябре 2019 года он дебютировал за основную команду и с тех пор является сменщиком Алиссона. За пять лет ирландец провел 47 матчей, в которых пропустил 59 мячей и 15 раз сыграл «на ноль». Действующий контракт Келлехера рассчитан до июня 2026 года.
«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. В субботу, 14 сентября, мерсисайдцы дома сыграют с «Ноттингем Форест». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.