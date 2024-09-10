Вратарь «Ливерпуля» недоволен подписанием Мамардашвили

«За последние несколько лет я ясно дал понять, что хочу стать первым номером и играть каждую неделю. Клуб принял решение взять другого вратаря. Со стороны кажется, что они решили пойти в другом направлении. Мои амбиции всегда были ясны. Иногда со стороны кажется, что это на 100% мое решение, но порой все зависит не от меня. Насколько близок был к уходу этим летом? Моя миссия состояла в том, чтобы выходить и играть, быть номером один», — сказал Келлехер.