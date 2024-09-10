Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Лутоном»

Нигериец перешел в московский «Спартак» из лондонского «Челси» на правах аренды в 2020 году, летом 2021 года нигериец стал игроком красно‑белых на постоянной основе. В составе команды он завоевал Кубок России. По окончании сезона‑2023/24 Мозес покинул «Спартак». В чемпионатах России Мозес провел 70 матчей, в которых забил 9 мячей.