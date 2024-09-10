Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с «Лутоном»

«Лутон Таун» объявил о подписании контракта с полузащитником Виктором Мозесом.
Нигериец перешел в московский «Спартак» из лондонского «Челси» на правах аренды в 2020 году, летом 2021 года нигериец стал игроком красно‑белых на постоянной основе. В составе команды он завоевал Кубок России. По окончании сезона‑2023/24 Мозес покинул «Спартак». В чемпионатах России Мозес провел 70 матчей, в которых забил 9 мячей.
Помимо «Спартака» и «Челси», Виктор Мозес выступал за «Кристал Пэлас», «Уиган», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Фенербахче» и миланский «Интер».
По окончании прошлого сезона «Лутон Таун» вылетел из Английской Премьер‑лиги. После четырех туров «шляпники» занимают предпоследнее, 23‑е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав одно очко.