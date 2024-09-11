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Криштиану Роналду назвал лучший футбольный клуб в истории

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какой футбольный клуб считает лучшим в истории.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«“Реал” смотрится очень хорошо. Эта команда не суетится под давлением. Многие люди говорят: “А, им повезло в Лиге чемпионов”. Нет, им не повезло! Они подготовлены к таким моментам. На “Сантьяго Бернабеу” иная аура, другая энергетика. Для меня это лучший клуб в истории футбола.

Перед трансфером я знал, что справлюсь с давлением. Я знал это, поскольку верил в свои навыки, силы и свой талант. Было непросто, ведь это другая страна, мне было всего 24 года, я все еще был молод. Но в то же время я был очень позитивно настроен.

“Реал” — лучший клуб мира. Я говорил, что собираюсь сотворить историю в этом клубе, как сделал это в “Манчестер Юнайтед”. Для меня это был вызов. Это был огромный вызов для меня, и я был счастлив играть в “Реале”», — сказал Роналду в видео на своем YouTube-канале.

Роналду перешел в мадридский «Реал» в 2008 году и провел в клубе девять сезонов. 39-летний футболист сыграл в 438 матчах в различных турнирах, забив 450 голов и сделав 131 результативную передачу.

Ранее Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 901 гол в официальных матчах.