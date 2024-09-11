Экс-тренер сборной России Быков дал совет Антону Миранчуку

«Если “Сьон” подписал контракт с нашим русским парнем Миранчуком, значит в его интересах создать максимально благоприятные условия для проживания и работы футболиста. В этом клубе богатый опыт работы, и в какое-то время я общался с их президентом. В прошлом, насколько знаю, там играли наши соотечественники, и к ним относились с уважением. Там приветливый к россиянам регион, все люди приветливые и добродушные. В Сьоне принимают наших, как дома — с хлебом и солью!



Посоветую Антону быть в Швейцарии таким, какой он есть — приветливым и общительным. Местным фанатам всегда интересно знать, чем живет спортсмен. И еще — ему обязательно нужно стараться говорить не только на английском, надо выучить и местные языки — немецкий или французский. Выучит язык, значит отлично войдет не только в спортивную, но и в повседневную жизнь в Швейцарии!», — приводит слова Быкова Sport24.