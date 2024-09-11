Экс-тренер сборной России Быков дал совет Антону Миранчуку

Напомним, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании 28-летнего Антона Миранчука. По информации «Чемпионата», зарплата Миранчука в «Сьоне» составит €1,2 млн в год. В «Локомотиве» Миранчук зарабатывал €2,4 млн в год. Также в контракте россиянина прописаны отступные в размере €5,5 млн.
«Если “Сьон” подписал контракт с нашим русским парнем Миранчуком, значит в его интересах создать максимально благоприятные условия для проживания и работы футболиста. В этом клубе богатый опыт работы, и в какое-то время я общался с их президентом. В прошлом, насколько знаю, там играли наши соотечественники, и к ним относились с уважением. Там приветливый к россиянам регион, все люди приветливые и добродушные. В Сьоне принимают наших, как дома — с хлебом и солью!
Посоветую Антону быть в Швейцарии таким, какой он есть — приветливым и общительным. Местным фанатам всегда интересно знать, чем живет спортсмен. И еще — ему обязательно нужно стараться говорить не только на английском, надо выучить и местные языки — немецкий или французский. Выучит язык, значит отлично войдет не только в спортивную, но и в повседневную жизнь в Швейцарии!», — приводит слова Быкова Sport24.
1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативных передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.