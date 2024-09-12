Бывшему игроку «Ман Юнайтед» грозит тюремное заключение за долги

Андерсон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. На его счету 181 матч, в которых он забил 9 мячей и сделал 20 результативных передач. Вместе с манкунианцами он четырежды выигрывал АПЛ (2008, 2009, 2011, 2013) и побеждал в Лиге чемпионов (2008). Кроме того, в 2008 году Андерсон завоевал награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.