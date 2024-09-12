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Бывшему игроку «Ман Юнайтед» грозит тюремное заключение за долги

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон может оказаться в бразильской тюрьме из-за задолженности по алиментам. Об этом сообщает GZH.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

По информации источника, 36-летний бразилец должен выплатить 58 тыс. долларов. Если долги по алиментам будут выплачены, суд приостановит исполнение постановления об аресте Андерсона. В противном случае он может быть заключен в тюрьму на месяц.

Андерсон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. На его счету 181 матч, в которых он забил 9 мячей и сделал 20 результативных передач. Вместе с манкунианцами он четырежды выигрывал АПЛ (2008, 2009, 2011, 2013) и побеждал в Лиге чемпионов (2008). Кроме того, в 2008 году Андерсон завоевал награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.

В 2020 году Андерсон закончил профессиональную карьеру в «Адана Демирспор», после чего перешел на тренерскую работу в структуре турецкого клуба.

В 2021 году Андерсон и еще семь человек были обвинены в отмывании 4,7 млн. фунтов стерлингов через криптовалюты. Тогда экс-футболист отверг все обвинения. Статус этого дела на данный момент неизвестен.