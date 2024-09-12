СМИ: Артета продлил контракт с «Арсеналом» на три года

Как сообщает New York Times, главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета продлил контракт с клубом до 2027 года. Предыдущий контракт Артеты с клубом истекал в конце нынешнего сезона.
Ожидается, что «Арсенал» объявит о продлении контракта с Артетой до матча с «Тоттенхэмом», который пройдет 15 сентября.
42-летний Артета во главе «Арсенала» завоевал Кубок Англии в 2020 году и дважды выигрывал Суперкубок Англии. «Канониры» дважды подряд финишировали на втором месте в АПЛ в последние сезоны.
«Арсенал» набрал семь очков в трех стартовых турах Английской Премьер-лиги сезона-2024/25. Без потерь начало чемпионата прошли лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».