«Галатасарай» хочет подписать полузащитника сборной Франции

Как сообщает турецкое издание Fanatik, французский футболист Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Галатасарае».
18 июля «Ювентус» объявил об уходе полузащитника в связи с окончанием срока действия контракта. Рабьо перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Пари Сен-Жермен». Вместе с туринцами полузащитник выиграл Серию А (2020) и дважды завоевал Кубок Италии (2021, 2024). Всего на его счету Рабьо 212 проведенных матчей за «Ювентус», в которых он забил 22 гола и сделал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Рабьо вызывает интерес у целого ряда европейских топ-клубов, а самого игрока привлекает возможность переезда в АПЛ. Среди претендентов на полузащитника сборной Франции значились «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», а также «Милан» и «Наполи».
По информации СМИ, камнем преткновения при переходе Рабьо в клубы топ-лиг стали требования француза по заработной плате. По последнему контракту с «Ювентусом» Рабьо зарабатывал в районе 7,5 миллиона евро в год. Агенты футболиста настаивают на зарплате от 10 до 12 миллионов евро.
За сборную Франции Рабьо провел 48 матчей, в которых забил 4 мяча. В составе национальной команды полузащитник стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 35 миллионов евро.