«Галатасарай» хочет подписать полузащитника сборной Франции

18 июля «Ювентус» объявил об уходе полузащитника в связи с окончанием срока действия контракта. Рабьо перешел в «Ювентус» летом 2019 года из «Пари Сен-Жермен». Вместе с туринцами полузащитник выиграл Серию А (2020) и дважды завоевал Кубок Италии (2021, 2024). Всего на его счету Рабьо 212 проведенных матчей за «Ювентус», в которых он забил 22 гола и сделал 15 результативных передач.