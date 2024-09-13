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Холанд признан лучшим игроком АПЛ в августе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком месяца в АПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В августе 24-летний норвежец забил семь мячей в трех матчах и единолично возглавил список лучших бомбардиров турнира. Нападающий поразил ворота «Челси» (2:0), а также отметился хет-треками в матчах против «Ипсвича» (4:1) и «Вест Хэма» (3:1).

Холанд стал первым футболистом в Англии за последние 30 лет, которому удалось отметиться хет-триком в двух из трех матчей на старте сезона. В 1994 году это достижение покорилось нападающему «Брэдфорда» Полу Джуэллу во втором английском дивизионе.

«Семь голов — это здорово, но я хочу быть еще лучше. Я рад, что получил эту награду в самом начале сезона. Я также очень благодарен моим товарищам по команде, тренерам и персоналу за то, что они помогли сделать это возможным. Август был блестящим месяцем для команды, и я горжусь тем, что сыграл в этом важную роль. Забить семь голов в трех матчах — это здорово, но я продолжу усердно работать и улучшать свою игру», — сказал Холанд.

Холанд получил подобную награду третий раз в карьере. Ранее его дважды признавали лучшим игроком месяца в АПЛ в сезоне-2022/23 — в августе и апреле.

«Манчестер Сити» с девятью набранными очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В субботу, 14 сентября, «горожане» дома сыграют против «Брентфорда». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.