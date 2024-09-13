Холанд признан лучшим игроком АПЛ в августе

«Семь голов — это здорово, но я хочу быть еще лучше. Я рад, что получил эту награду в самом начале сезона. Я также очень благодарен моим товарищам по команде, тренерам и персоналу за то, что они помогли сделать это возможным. Август был блестящим месяцем для команды, и я горжусь тем, что сыграл в этом важную роль. Забить семь голов в трех матчах — это здорово, но я продолжу усердно работать и улучшать свою игру», — сказал Холанд.