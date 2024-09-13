Стало известно, когда Миранчук может дебютировать за «Сьон»

«В сегодняшнем матче Кубка Миранчук не сыграет. Все потому, что мы решили воспользоваться перерывом на матчи сборных и игрой в Кубке страны, чтобы дать ему время на физическую подготовку. Тренерский штаб запланировал для него более загруженный график тренировок, чем для других игроков команды. Миранчук будет усиленно работать до среды, а затем он вернется к обычному графику и будет готовиться к игре чемпионата. Антон — выдающаяся личность, он много работает, чтобы стать большим игроком. Он будет готов к матчу против “Лугано” 22 сентября», — приводит слова Константина Sport24.