Стало известно, когда Миранчук может дебютировать за «Сьон»

Напомним, 9 сентября «Сьон» объявил о подписании 28-летнего Антона Миранчука. По информации «Чемпионата», зарплата Миранчука в швейцарском клубе составит €1,2 млн в год. Также в контракте россиянина прописаны отступные в размере €5,5 млн.
«В сегодняшнем матче Кубка Миранчук не сыграет. Все потому, что мы решили воспользоваться перерывом на матчи сборных и игрой в Кубке страны, чтобы дать ему время на физическую подготовку. Тренерский штаб запланировал для него более загруженный график тренировок, чем для других игроков команды. Миранчук будет усиленно работать до среды, а затем он вернется к обычному графику и будет готовиться к игре чемпионата. Антон — выдающаяся личность, он много работает, чтобы стать большим игроком. Он будет готов к матчу против “Лугано” 22 сентября», — приводит слова Константина Sport24.
1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом». За «железнодорожников» полузащитник провел 217 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 34 результативные передачи. В составе «Локомотива» Миранчук выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.
В прошлом сезоне «Сьон» выиграл вторую лигу и вернулся в элиту швейцарского футбола. После 6-го тура клуб из одноименного города занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.