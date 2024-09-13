Холанд может пропустить матч АПЛ из-за смерти близкого человека

Как сообщает сайт пресс-служба клуба, Эрлинга Холанда получил от «Манчестер Сити» дополнительный выходной по причине смерти давнего друга отца футболиста Ивара Эггья. Утверждается, что их отношения были очень близкими, Ивар был доверенным лицом Эрлинга, игрок называл его «дядей».
«Ты — легенда, Ивар. Словами не описать, как много ты значил для меня! Словами не описать, как сильно мы будем скучать по тебе! Спасибо за все, ты был безумцем. Мы снова увидимся. Покойся с миром, Ивар», — написал Холанд в социальных сетях.
«Это тяжелый момент для него и его семьи. Это грустная новость. Холанд был близок с ним и его семьей. Завтра посмотрим, сможет ли он играть морально и физически», — заявил главный тренер Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.
Ивар Эггья присутствовал на церемонии представления Холанда в качестве футболиста «Сити» в 2022 году, был рядом на протяжении большей части его карьеры. Дядя Ивар помогал форварду с организационными вопросами и поиском квартиры как в Германии, так и в Англии. Вместе с Эрлингом они также вместе посещали церемонию вручения «Золотого мяча» в прошлом году.
В трех матчах Английской Премьер-лиги сезона-2024/25 Холанд забил семь мячей. «Манчестер Сити», одержав победы во всех стартовых играх чемпионата, лидирует в турнирной таблице вместе с «Ливерпулем».