Холанд может пропустить матч АПЛ из-за смерти близкого человека

«Ты — легенда, Ивар. Словами не описать, как много ты значил для меня! Словами не описать, как сильно мы будем скучать по тебе! Спасибо за все, ты был безумцем. Мы снова увидимся. Покойся с миром, Ивар», — написал Холанд в социальных сетях.