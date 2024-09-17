«Шанхай» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы

«Шанхай Шэньхуа» идет на второй строчке в турнирной таблице китайской Суперлиги, отставая от «Шанхай Порт» на два очка за пять туров до окончания чемпионата. В субботу, 21 сентября, команда Леонида Слуцкого дома сыграет с «Тяньцзинь Тайгер».