«Шанхай» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы

У хозяев дублем отметился швейцарский нападающий Сефас Малеле (71', 82'), еще по одному мячу забили Андре Луис (65') и Гао Тяньи (84'). У гостей единственным голом на свой счет записал Хорхе Луиз (53').
Следующим соперником «Шанхай Шэньхуа» в азиатской Лиге чемпионов станет малайзийский клуб «Джохор Дарул Тазим». Встреча пройдет 1 октября в Малайзии.
«Шанхай Шэньхуа» идет на второй строчке в турнирной таблице китайской Суперлиги, отставая от «Шанхай Порт» на два очка за пять туров до окончания чемпионата. В субботу, 21 сентября, команда Леонида Слуцкого дома сыграет с «Тяньцзинь Тайгер».