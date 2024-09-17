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«Шанхай» Слуцкого стартовал в Лиге чемпионов с разгромной победы

«Шанхай Шеньхуа» дома разгромил южнокорейский «Пхохан Стилерс» (4:1) в матче первого тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by CFIDC/VCG via Getty Images

У хозяев дублем отметился швейцарский нападающий Сефас Малеле (71', 82'), еще по одному мячу забили Андре Луис (65') и Гао Тяньи (84'). У гостей единственным голом на свой счет записал Хорхе Луиз (53').

Следующим соперником «Шанхай Шэньхуа» в азиатской Лиге чемпионов станет малайзийский клуб «Джохор Дарул Тазим». Встреча пройдет 1 октября в Малайзии.

«Шанхай Шэньхуа» идет на второй строчке в турнирной таблице китайской Суперлиги, отставая от «Шанхай Порт» на два очка за пять туров до окончания чемпионата. В субботу, 21 сентября, команда Леонида Слуцкого дома сыграет с «Тяньцзинь Тайгер».