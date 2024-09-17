Луиш Каштру уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»

По данным СМИ, Каштру в «Аль-Насре» может сменить экс-главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли. В августе в СМИ появилась информация, что недовольства в адрес Каштру высказывал Роналду, при этом футболист требовал у руководства назначить на пост тренера Зинедина Зидана.