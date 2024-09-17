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Луиш Каштру уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»

63-летний португальский специалист работал в команде, в которой играет Криштиану Роналду, с июля 2023 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Аль-Наср» в социальных сетях объявил об увольнении португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера команды.

«Все в “Аль-Насре” хотели бы поблагодарить Луиша и его сотрудников за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев. Желаем вам удачи в будущем», — написала пресс-служба саудовского клуба.

16 сентября «Аль-Наср» сыграл вничью с иракским клубом «Аль-Шорта» (1:1) в матче первого тура азиатской Лиги чемпионов. В августе подопечные Каштру потерпели разгромное поражение от «Аль-Хиляля» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии. После трех туров нынешнего сезона саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал пять очков и занимает седьмое место.

Ранее Каштру тренировал бразильский «Ботафого», катарский «Аль-Духаиль», украинский «Шахтер» и португальские клубы «Порту», «Пенафиел», «Риу Аве» и «Шавеш».

По данным СМИ, Каштру в «Аль-Насре» может сменить экс-главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли. В августе в СМИ появилась информация, что недовольства в адрес Каштру высказывал Роналду, при этом футболист требовал у руководства назначить на пост тренера Зинедина Зидана.