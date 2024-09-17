Луиш Каштру уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»

«Аль-Наср» в социальных сетях объявил об увольнении португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера команды.
«Все в “Аль-Насре” хотели бы поблагодарить Луиша и его сотрудников за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев. Желаем вам удачи в будущем», — написала пресс-служба саудовского клуба.
16 сентября «Аль-Наср» сыграл вничью с иракским клубом «Аль-Шорта» (1:1) в матче первого тура азиатской Лиги чемпионов. В августе подопечные Каштру потерпели разгромное поражение от «Аль-Хиляля» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии. После трех туров нынешнего сезона саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал пять очков и занимает седьмое место.
Ранее Каштру тренировал бразильский «Ботафого», катарский «Аль-Духаиль», украинский «Шахтер» и португальские клубы «Порту», «Пенафиел», «Риу Аве» и «Шавеш».
По данным СМИ, Каштру в «Аль-Насре» может сменить экс-главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли. В августе в СМИ появилась информация, что недовольства в адрес Каштру высказывал Роналду, при этом футболист требовал у руководства назначить на пост тренера Зинедина Зидана.