ПСВ подписал контракт с двукратным призером чемпионата мира

35-летний ветеран перешел в ПСВ на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до конца сезона.
«С тех пор, как я был в статусе свободного агента, я ждал подобного варианта: клуба и обстановки, которые позволяют мне чувствовать себя хорошо и выигрывать трофеи. Я попросил совета у своего бывшего товарища по команде Дензела Дюмфриса, и это только убедило меня в том, что ПСВ — правильный шаг. Мне не терпится начать, выложиться по полной и выиграть трофеи», — сказал Перишич.
Предыдущим клубом Перишича был хорватский «Хайдук», который он покинул в прошлом месяца из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Сообщалось, что хорват высказывал недовольство игрой своих одноклубников.
Ранее Перишич выступал за «Брюгге», дортмундскую «Боруссию», «Вольфсбург», «Интер», «Баварию» и «Тоттенхэм». Также на его счету 136 матчей за сборную Хорватии, в которых он забил 33 мяча. В составе национальной команды Перишич стал серебряным призером ЧМ-2018 в России и бронзовым призером ЧМ-2022 в Катаре.
ПСВ возглавляет турнирную таблицу Эредивизи, имея в своем активе после пяти туров 15 набранных очков.