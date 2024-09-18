ПСВ подписал контракт с двукратным призером чемпионата мира

«С тех пор, как я был в статусе свободного агента, я ждал подобного варианта: клуба и обстановки, которые позволяют мне чувствовать себя хорошо и выигрывать трофеи. Я попросил совета у своего бывшего товарища по команде Дензела Дюмфриса, и это только убедило меня в том, что ПСВ — правильный шаг. Мне не терпится начать, выложиться по полной и выиграть трофеи», — сказал Перишич.