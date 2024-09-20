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Роналду рассказал, чего будет не хватать после завершения карьеры

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что ему будет не хватать адреналина после завершения карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 39-летний Роналду завел свой YouTube-канал, а также стал первым в мире, кто набрал один миллиард подписчиков в соцсетях.

«Думаю, мне будет не хватать адреналина после забитых голов. Мне будет не хватать нервного состояния. Во всех других сферах у меня все под контролем. Вокруг меня есть нужные люди, у меня хороший бизнес, хороший доход, но футбольного адреналина больше не будет.

Вот почему я зашел в футболе чуть дальше многих. Мне будет 40 лет, но я отдаю все силы. 40, 41, 42 — без разницы.

Я отдаю свое тело футболу на протяжении 25 лет и не могу дать большего, потому что возраст не позволяет. Вот почему я так внимательно слежу за собой и продолжаю работать. Понимаю, что еще два-три года могу делать что-то хорошее.

После ухода я, наверное, буду немного в растерянности. Но, думаешь, я буду плакать? Может, немножко, потому что я стал более чувствительным, но у меня есть о чем еще беспокоиться. Меня ждет новая глава, связанная с бизнесом, и она меня захватывает. Это тоже будет вызовом», — сказал Роналду на своем YouTube-канале.

Ранее Роналду назвал главную цель в своей карьере.