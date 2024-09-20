Стало известно о состоянии Доннаруммы перед матчем Лиги 1

Напомним, Доннарумма получил повреждение бедра и не принял участие в матче первого тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). Его место в воротах занял новичок команды россиянин Матвей Сафонов. Для Сафонова эта встреча стала дебютной в официальных матчах за французский клуб.
Также в списке травмированных у парижан остаются Марко Асенсио, Преснель Кимпембе, Люка Эрнандес и Гонсалу Рамуш.
«ПСЖ» в субботу, 21 сентября, в матче 5-го тура чемпионата Франции на выезде сыграет с «Реймсом». В текущем сезоне Лиги 1 команда Луиса Энрике занимает первое место в турнирной таблице с 12 очками.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за €20 млн. Воспитанник «Краснодара» стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Как сообщает L'Equipe 25-летний Сафонов зарабатывает в клубе около €400 тысяч в месяц. По информации источника, это почти в два раза меньше основного вратаря клуба Джанлуиджи Доннаруммы, чей месячный оклад составляет около €850 тысяч.
Отмечается, что сумма указана до вычета налогов, которые составляют 35 процентов. Таким образом, чистыми Сафонов получает €260 тысяч в месяц (26,5 млн рублей) или €3,12 млн в год (317,6 млн рублей).