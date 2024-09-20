Гвардиола сообщил о здоровье Де Брейне перед игрой с «Арсеналом»

«Сегодня Кевин чувствует себя намного лучше, но пока еще не выздоровел. Завтра у нас еще будет тренировка, и тогда посмотрим. Может ли он принять участие в матче с “Арсеналом”? Возможно», — цитирует Гвардиолу City Xtra.