Гвардиола сообщил о здоровье Де Брейне перед игрой с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника команды Кевина Де Брейне в преддверии матча с «Арсеналом» в 5-м туре Английской Премьер-лиги.
«Сегодня Кевин чувствует себя намного лучше, но пока еще не выздоровел. Завтра у нас еще будет тренировка, и тогда посмотрим. Может ли он принять участие в матче с “Арсеналом”? Возможно», — цитирует Гвардиолу City Xtra.
Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он стал одним из лидеров «горожан». Бельгиец принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами. Ранее Де Брейне выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».
После 4 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 12 очками. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидера на два балла. Матч между командами, последние два сезона занимавшие первые два места в чемпионате Англии, состоится 22 сентября в Манчестере и начнется в 18:30 по московскому времени.