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Гвардиола сообщил о здоровье Де Брейне перед игрой с «Арсеналом»

18 сентября 33-летний полузащитник «Манчестер Сити» получил повреждение в матче с «Интером» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника команды Кевина Де Брейне в преддверии матча с «Арсеналом» в 5-м туре Английской Премьер-лиги.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 5, 22.09.2024, 18:30
Манчестер Сити
-
Арсенал
-

«Сегодня Кевин чувствует себя намного лучше, но пока еще не выздоровел. Завтра у нас еще будет тренировка, и тогда посмотрим. Может ли он принять участие в матче с “Арсеналом”? Возможно», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

Кевин Де Брейне перешел в «Манчестер Сити» в 2015 году. За это время он стал одним из лидеров «горожан». Бельгиец принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами. Ранее Де Брейне выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».

После 4 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 12 очками. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидера на два балла. Матч между командами, последние два сезона занимавшие первые два места в чемпионате Англии, состоится 22 сентября в Манчестере и начнется в 18:30 по московскому времени.

Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Симоне Индзаги
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
33′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
16
Родри
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
17
Кевин Де Брейне
46′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
80′
11
Жереми Доку
26
Савио
46′
47
Фил Фоден
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
95
Алессандро Бастони
23
Николо Барелла
99
Мехди Тареми
31
Янн Биссек
75′
2
Дензел Дюмфрис
36
Маттео Дармиан
75′
28
Бенжамен Павар
7
Петр Зелиньски
66′
22
Генрих Мхитарян
20
Хакан Чалханоглу
81′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
66′
10
Лаутаро Мартинес
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
9
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь