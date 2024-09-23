Неизвестные подожгли футбольное поле сербского «Партизана»

По информации источника, группа неизвестных проникла на поле 22 сентября и подожгла поле с помощью горючей жидкости. Также они разбросали по газону разбитое стекло.
Отмечается, что представители «Партизана» передали всю имеющуюся информацию в полицию для расследования инцидента.
Сотрудники клуба ведут работу по восстановлению поля. Матч «Партизан» — «Црвена Звезда» должен начаться сегодня в 20:00 мск.
В текущем сезоне чемпионата Сербии «Црвена Звезда» возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков в семи играх. «Партизан» располагается на седьмом месте с 11 очками.
Ранее «Црвена звезда» проиграла португальской «Бенфике» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Голы у португальской команды в первом тайме забили Керем Актюркоглу и Оркун Кекчу. Автором единственного забитого мяча сербского клуба стал Милсон, который отличился на 86-й минуте встречи.