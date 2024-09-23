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Гендиректор «Ромы» покинула пост после угроз болельщиков

Генеральный директор «Ромы» Лина Сулуку покинула свой пост, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы благодарим Лину за ее самоотверженную работу в критический для клуба период и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», — говорится в заявлении «Ромы».

Напомним, ранее «Рома» отправила в оставку главного тренера Даниэле де Росси, а клуб возглавил хорватский специлист Иван Юрич. Болельщики римского клуба раскритиковали решение руководства. Сообщалось, что Сулуку угрожали, из-за чего ей потребовалась охрана.

Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года после отставки Жозе Моуриньо. Под его руководством команда заняла шестое место в Серии А и дошла до полуфинала Лиги Европы.

В четырех стартовых турах Серии А «Рома» не сумела одержать ни одной победы, уступив дома «Эмполи» (1:2) и сыграв на выезде вничью с «Кальяри» (0:0), «Ювентусом» (0:0) и «Дженоа» (1:1).

В пятом туре чемпионата Италии «Рома» обыграла «Удинезе» со счетом 3:0.

Предыдущим местом работы Ивана Юрича был «Торино», который он возглавлял на протяжении трех последних сезонов. Под его руководством туринцы в минувшем сезоне финишировали в Серии А на девятом месте. Также Юрич известен по работе с «Мантовой», «Кротоне», «Дженоа» и «Вероной».

Рома
3:0
Первый тайм: 1:0
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 5
22.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Иван Юрич
Коста Руньяич
Голы
Рома
Артем Довбик
19′
Пауло Дибала
49′
Томмазо Бальданци
70′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
11
Артем Довбик
4
Брайан Кристанте
80′
83′
17
Куадио Коне
7
Лоренцо Пеллегрини
69′
35
Томмазо Бальданци
61
Никколо Пизилли
31′
60′
16
Леандро Паредес
21
Пауло Дибала
83′
18
Матиас Соуле
92
Стефан Эль-Шаарави
83′
Удинезе
40
Мадука Окойе
19
Кингсли Эхизибуэ
31
Томас Кристенсен
39′
25
Йеспер Чельстрем
29
Яка Бийол
22
Соуза да Силва Бреннер
11
Ассан Камара
64′
33
Джордан Земура
27
Кристиан Кабаселе
75′
21
Икер Браво
32
Юрген Эккеленкамп
63′
8
Санди Ловрич
10
Флориан Товен
75′
17
Лоренцо Лукка
3′
46′
9
Кинан Дэвис
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
1
15
Фолы
11
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эрманно Феличани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Чемпионат Италии: таблица и календарь