Гендиректор «Ромы» покинула пост после угроз болельщиков

«Мы благодарим Лину за ее самоотверженную работу в критический для клуба период и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», — говорится в заявлении «Ромы».
Напомним, ранее «Рома» отправила в оставку главного тренера Даниэле де Росси, а клуб возглавил хорватский специлист Иван Юрич. Болельщики римского клуба раскритиковали решение руководства. Сообщалось, что Сулуку угрожали, из-за чего ей потребовалась охрана.
Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года после отставки Жозе Моуриньо. Под его руководством команда заняла шестое место в Серии А и дошла до полуфинала Лиги Европы.
В четырех стартовых турах Серии А «Рома» не сумела одержать ни одной победы, уступив дома «Эмполи» (1:2) и сыграв на выезде вничью с «Кальяри» (0:0), «Ювентусом» (0:0) и «Дженоа» (1:1).
В пятом туре чемпионата Италии «Рома» обыграла «Удинезе» со счетом 3:0.
Предыдущим местом работы Ивана Юрича был «Торино», который он возглавлял на протяжении трех последних сезонов. Под его руководством туринцы в минувшем сезоне финишировали в Серии А на девятом месте. Также Юрич известен по работе с «Мантовой», «Кротоне», «Дженоа» и «Вероной».