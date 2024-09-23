Агент Черышева раскрыл подробности перехода в «Панионис»

«У нас не было ни одного предложения из России. Затем Денису поступило предложение от “Паниониоса”, эту сделку организовал его хороший друг. Мы приняли его, и Денис будет играть в Греции. Про контракт деталей мы не знаем, поскольку это дружеское предложение товарища Дениса, он заключал сделку. Завтра Черышев пройдет медосмотр», — цитирует Саллеса Sport24.