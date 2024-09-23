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Агент Черышева раскрыл подробности перехода в «Панионис»

Накануне появилась информация о том, что бывший игрок сборной России Денис Черышев перешел в греческий «Панионис».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Венеция"

Футбольный агент Жорди Саллес рассказал подробности перехода своего клиента в «Паниониос».

«У нас не было ни одного предложения из России. Затем Денису поступило предложение от “Паниониоса”, эту сделку организовал его хороший друг. Мы приняли его, и Денис будет играть в Греции. Про контракт деталей мы не знаем, поскольку это дружеское предложение товарища Дениса, он заключал сделку. Завтра Черышев пройдет медосмотр», — цитирует Саллеса Sport24.

Последним клубом Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул 1 июля по истечении контракта. Ранее Денис выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». На счету футболиста 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей, четыре из которых — на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Денис — сын известного в прошлом нападающего Дмитрия Черышева, игравшего за московское «Динамо», нижегородский «Локомотив» и несколько испанских клубов. Дмитрий Черышев с января 2024 года возглавляет «Шинник».

«Паниониос» базируется в пригороде Афин Неа-Смирни. Клуб был основан в 1890 году и является старейшим футбольным клубом Греции. Команда дважды выигрывала Кубок Греции (1979, 1998). В сезоне-2024/25 «Паниониос» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Греции.