Агент Черышева раскрыл подробности перехода в «Панионис»

Футбольный агент Жорди Саллес рассказал подробности перехода своего клиента в «Паниониос».
«У нас не было ни одного предложения из России. Затем Денису поступило предложение от “Паниониоса”, эту сделку организовал его хороший друг. Мы приняли его, и Денис будет играть в Греции. Про контракт деталей мы не знаем, поскольку это дружеское предложение товарища Дениса, он заключал сделку. Завтра Черышев пройдет медосмотр», — цитирует Саллеса Sport24.
Последним клубом Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул 1 июля по истечении контракта. Ранее Денис выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». На счету футболиста 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей, четыре из которых — на домашнем чемпионате мира 2018 года.
Денис — сын известного в прошлом нападающего Дмитрия Черышева, игравшего за московское «Динамо», нижегородский «Локомотив» и несколько испанских клубов. Дмитрий Черышев с января 2024 года возглавляет «Шинник».
«Паниониос» базируется в пригороде Афин Неа-Смирни. Клуб был основан в 1890 году и является старейшим футбольным клубом Греции. Команда дважды выигрывала Кубок Греции (1979, 1998). В сезоне-2024/25 «Паниониос» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Греции.