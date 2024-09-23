Матч Кубка лиги перенесен из-за затопления стадиона в Лондоне

Матч должен был пройти во вторник, 24 сентября, на стадионе «Черри Ред Рекордс». Новая дата игры будет объявлена позднее, сообщает пресс-служба «Ньюкасла».
Наводнение было вызвано обильными осадками, на поле стадиона образовалась воронка. Зона отдыха за одной из трибун оказалась полность затоплена.
Напомним, в прошлом году «Ньюкасл» вышел в финал турнира, где уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.
Действующим победителем Кубка лиги является «Ливерпуль».
В текущем сезоне чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице с 10 очками. В следующем туре «сороки» на домашнем поле примут «Манчестер Сити».
«Уимблдон» выступает во Второй лиге Англии. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками. В следующем туре 28 сентября «Уимблдон» должен провести домашний матч с клубом «Аккрингтон Стэнли».
Ранее полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали вернулся на после дисквалификации из-за ставок. Тонали был дисквалифцирован на 10 месяцев. Футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи «Милана», играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.
В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют. В рамках соглашения с ФИФА Тонали должен был пройти курс лечения от игровой зависимости и провести ряд бесед со специалистом.
Из-за дисквалификации Тонали пропустил часть сезона АПЛ и не смог принять участие на Евро-2024.