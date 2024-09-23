Матч Кубка лиги перенесен из-за затопления стадиона в Лондоне

Ранее полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали вернулся на после дисквалификации из-за ставок. Тонали был дисквалифцирован на 10 месяцев. Футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи «Милана», играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.