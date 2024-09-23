Канчельскис: В АПЛ я бы сейчас зарабатывал 60−70 млн евро в год

В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов.
"Не понимаю, почему в России люди удивляются, сколько платят футболистам! Если есть деньги, почему бы и не платить? В Европе еще больше денег дают, чем у нас. У людей глупая зависть! Идите играйте в бейсбол, который популярен в Америке, хоккей или волейбол. Это просто зависть людей.
Я недавно приехал в Англию, и люди сравнивали мое поколение игроков с нынешними футболистами. По некоторым подсчетам, я бы сегодня в АПЛ был бы третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги — я бы получал сейчас в Англии около 60−70 миллионов евро в год. На первом месте Алан Ширер, на втором Эрик Кантона, а я — на третьем. Кто-то перенес наши зарплаты из прошлого и конвертировал в нынешнее время — получился такой расчет. Но наше время прошло, завидовать не надо.
Делайте свое дело, мы живем в нормальном мире и больших проблем у нас нет.
Радуйтесь жизни каждый день и не завидуйте другим людям — это самое плохое! Если человек может зарабатывать большие деньги, дай бог ему здоровья! Пусть зарабатывает еще больше, если есть возможность. У каждого из нас есть черная и белая зависть, но завидовать не надо — запомните это«, — приводит слова Канчельскиса “РБ Спорт”.
За свою карьеру игрока Андрей Канчельскис выступал за такие клубы, как «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Он стал чемпионом Европы среди молодежных сборных, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также он является Чемпионом Англии и Шотландии.
В «Эвертоне» за один сезон Канчельскис стал лучшим бомбардиром команды с 16 забитыми голами.