Канчельскис: В АПЛ я бы сейчас зарабатывал 60−70 млн евро в год

"Не понимаю, почему в России люди удивляются, сколько платят футболистам! Если есть деньги, почему бы и не платить? В Европе еще больше денег дают, чем у нас. У людей глупая зависть! Идите играйте в бейсбол, который популярен в Америке, хоккей или волейбол. Это просто зависть людей.



Я недавно приехал в Англию, и люди сравнивали мое поколение игроков с нынешними футболистами. По некоторым подсчетам, я бы сегодня в АПЛ был бы третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги — я бы получал сейчас в Англии около 60−70 миллионов евро в год. На первом месте Алан Ширер, на втором Эрик Кантона, а я — на третьем. Кто-то перенес наши зарплаты из прошлого и конвертировал в нынешнее время — получился такой расчет. Но наше время прошло, завидовать не надо.