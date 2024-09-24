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Гарет Саутгейт может возглавить «Эвертон»

Новый владелец «Эвертона» Дэн Фридкин планирует отправить в отставку главного тренера команды Шона Дайча. Об этом сообщает Give Me Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, американский миллиардер хочет пригласить на эту должность бывшего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Ранее стало известно, что компания The Friedkin Group, принадлежащая Фридкину, достигла договоренности о приобретении 94,1% акций «Эвертона». Сделка должна быть одобрена АПЛ и другими инстанциями.

В 2020 году Фридкин за 591 млн евро приобрел «Рому». Его состояние составляет 6,1 млрд долларов.

В июле 2024 года Саутгейт объявил о решении покинуть сборную Англии, которую возглавлял с 2016 года. Вместе с ним национальная команда дважды выходила в финал Евро (2020, 2024), а также дошла до полуфинала ЧМ-2018. В общей сложности сборная Англии провела под руководством Саутгейта 102 матча, в которых одержала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях.

На клубном уровне Саутгейт работал только в «Мидлсбро», который он возглавлял с 2006 по 2009 год. Под его руководством клуб вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

«Эвертон» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ. После пяти туров в активе «ирисок» одно набранное очко. В субботу, 28 сентября, «Эвертон» дома примет «Кристал Пэлас».

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