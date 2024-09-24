Гарет Саутгейт может возглавить «Эвертон»

По информации источника, американский миллиардер хочет пригласить на эту должность бывшего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
Ранее стало известно, что компания The Friedkin Group, принадлежащая Фридкину, достигла договоренности о приобретении 94,1% акций «Эвертона». Сделка должна быть одобрена АПЛ и другими инстанциями.
В 2020 году Фридкин за 591 млн евро приобрел «Рому». Его состояние составляет 6,1 млрд долларов.
В июле 2024 года Саутгейт объявил о решении покинуть сборную Англии, которую возглавлял с 2016 года. Вместе с ним национальная команда дважды выходила в финал Евро (2020, 2024), а также дошла до полуфинала ЧМ-2018. В общей сложности сборная Англии провела под руководством Саутгейта 102 матча, в которых одержала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях.
На клубном уровне Саутгейт работал только в «Мидлсбро», который он возглавлял с 2006 по 2009 год. Под его руководством клуб вылетел из АПЛ в Чемпионшип.
«Эвертон» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ. После пяти туров в активе «ирисок» одно набранное очко. В субботу, 28 сентября, «Эвертон» дома примет «Кристал Пэлас».