Гарет Саутгейт может возглавить «Эвертон»

В июле 2024 года Саутгейт объявил о решении покинуть сборную Англии, которую возглавлял с 2016 года. Вместе с ним национальная команда дважды выходила в финал Евро (2020, 2024), а также дошла до полуфинала ЧМ-2018. В общей сложности сборная Англии провела под руководством Саутгейта 102 матча, в которых одержала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях.