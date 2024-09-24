Невилл предложил внедрить в АПЛ очковую систему из Кубка России

«Я бы ввел пенальти в конце ничейных матчей чемпионата за дополнительное очко. Так что после победы в серии пенальти получаешь два очка. Сделайте это интересным для приходящих на матчи. Если ребенок впервые пришел на матч, а он закончился 0:0 или 1:1, по крайней мере в матче будет победитель. Дети любят пенальти, моим дочерям бы это понравилось», — сказал Невилл.