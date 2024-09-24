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Невилл предложил внедрить в АПЛ очковую систему из Кубка России

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл предложил бить пенальти после ничейных матчей в АПЛ. Об этом сообщает Daily Mail.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

«Я бы ввел пенальти в конце ничейных матчей чемпионата за дополнительное очко. Так что после победы в серии пенальти получаешь два очка. Сделайте это интересным для приходящих на матчи. Если ребенок впервые пришел на матч, а он закончился 0:0 или 1:1, по крайней мере в матче будет победитель. Дети любят пенальти, моим дочерям бы это понравилось», — сказал Невилл.

Подобная система действует на групповом раунде Пути РПЛ Кубка России. Она была внедрена в сезоне-2022/23.

Последний раз система начисления очков в Англии менялась в сезоне-1981/82. До этого за победу в матче начисляли два очка, а за ничью — одно очко. К 1996 году трехочковая система начала использоваться на международных соревнованиях и во всех крупных футбольных лигах мира.

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