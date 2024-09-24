Мэттью Макконахи исполнил штрафной на тренировке клуба МЛС

Макконахи, которому через месяц исполнится 55 лет, снимается в кино с 1993 года. Американец был удостоен множества наград, в том числе премии «Оскар» и «Золотого глобуса» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Также заметной в карьере Макконахи стала роль в первом сезоне сериала «Настоящий детектив». Техасец также запомнился зрителям в фильмах «Линкольн для адвоката», «Киллер Джо», «Супер Майк», «Интерстеллар», «Джентльмены», «Волк с Уолл-стрит», «Свадебный переполох» и «Как отделаться от парня за 10 дней».