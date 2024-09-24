Мэттью Макконахи исполнил штрафной на тренировке клуба МЛС

Видеоролик был записан на тренировке «Остина». Макконахи является совладельцем клуба МЛС из одноименного города в штате Техас.
«Остин» дебютировал в МЛС в 2021 году. В нынешнем сезоне после 30 матчей «Остин» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
За клуб Мэттью Макконахи играет экс-нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси. В техасском клубе у аргентинца дела идут хорошо — он выбран капитаном команды и регулярно отличается результативными действиями. В 111 матчах за «Остин» Дриусси забил 49 мячей и сделал 16 голевых передач.
Макконахи, которому через месяц исполнится 55 лет, снимается в кино с 1993 года. Американец был удостоен множества наград, в том числе премии «Оскар» и «Золотого глобуса» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Также заметной в карьере Макконахи стала роль в первом сезоне сериала «Настоящий детектив». Техасец также запомнился зрителям в фильмах «Линкольн для адвоката», «Киллер Джо», «Супер Майк», «Интерстеллар», «Джентльмены», «Волк с Уолл-стрит», «Свадебный переполох» и «Как отделаться от парня за 10 дней».