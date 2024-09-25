СМИ: Мбаппе получил повреждение в матче с «Алавесом»

«Он в порядке, просто немного устал, поэтому и попросил замену, чтобы избежать проблем. Он в порядке, как и вся команда. Мы играли очень хорошо и совершенствуемся. Мы в порядке и хотим продолжать в том же духе в преддверии воскресного матча, который будет очень сложным», — приводит слова Анчелотти Marca.