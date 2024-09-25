СМИ: Мбаппе получил повреждение в матче с «Алавесом»

Матч чемпионата Испании прошел на стадионе «Сантьягу Бернабеу». В составе «сливочных» отличились Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родригу. У «Алавеса» голы забили Карлос Бенавидес и Кике Гарсия.
Мбаппе был заменен на 80-й минуте. Отмечается, что футболист пройдет обследование в ближайшие несколько дней.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что Мбаппе сам попросил замену.
«Он в порядке, просто немного устал, поэтому и попросил замену, чтобы избежать проблем. Он в порядке, как и вся команда. Мы играли очень хорошо и совершенствуемся. Мы в порядке и хотим продолжать в том же духе в преддверии воскресного матча, который будет очень сложным», — приводит слова Анчелотти Marca.
Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. 25-летний футболист провел за «Реал» девять матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
В воскресенье, 29 сентября, «Реал» встретится с «Атлетико» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано».