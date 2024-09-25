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СМИ: Мбаппе получил повреждение в матче с «Алавесом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче 7-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:2), сообщает Marca.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч чемпионата Испании прошел на стадионе «Сантьягу Бернабеу». В составе «сливочных» отличились Лукас Васкес, Килиан Мбаппе и Родригу. У «Алавеса» голы забили Карлос Бенавидес и Кике Гарсия.

Мбаппе был заменен на 80-й минуте. Отмечается, что футболист пройдет обследование в ближайшие несколько дней.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что Мбаппе сам попросил замену.

«Он в порядке, просто немного устал, поэтому и попросил замену, чтобы избежать проблем. Он в порядке, как и вся команда. Мы играли очень хорошо и совершенствуемся. Мы в порядке и хотим продолжать в том же духе в преддверии воскресного матча, который будет очень сложным», — приводит слова Анчелотти Marca.

Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. 25-летний футболист провел за «Реал» девять матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

В воскресенье, 29 сентября, «Реал» встретится с «Атлетико» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано».

Реал
3:2
Первый тайм: 2:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 7
24.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Луис Гарсия Пласа
Голы
Реал
Лукас Васкес
(Винисиус Жуниор)
1′
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
40′
Родригу
(Лукас Васкес)
48′
Алавес
Карлос Бенавидес
(Андер Гевара)
85′
Кике Гарсия
(Карлос Бенавидес)
86′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
5
Джуд Беллингем
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
3
Эдер Милитау
80′
18
Хесус Вальехо
8
Федерико Вальверде
4′
69′
10
Лука Модрич
90+6′
7
Винисиус Жуниор
30′
90′
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
80′
15
Арда Гюлер
11
Родригу
69′
16
Эндрик
83′
Алавес
1
Антонио Сивера
12
Сантьяго Моуриньо
22
Мусса Диарра
23
Карлос Бенавидес
10
Томаш Конечны
16
Уго Новоа
3
Мануэль Санчес
71′
36
Адриан Пика
5
Абделькабир Абкар
46′
18
Хон Гуриди
8
Антонио Бланко
60′
6
Андер Гевара
9
Асьер Вильялибре
71′
17
Кике Гарсия
20
Лука Ромеро
60′
21
Абде Реббач
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
7
Фолы
10
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Алавес
Чемпионат Испании: таблица и календарь