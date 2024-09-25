Щенсны согласился возобновить карьеру и перейти в «Барселону»

По информации источника, 34-летний поляк принял предложение каталонского клуба и выразил готовность заменить основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена, который выбыл из-за травмы до конца сезона.
Отмечается, что для возобновления карьеры Щенсны придется выплатить компенсацию своему бывшему клубу. Минувшим летом «Ювентус» досрочно расторг с ним контракт, который истекал летом 2025 года. После этого Щенсны официально объявил о завершении карьеры.
Предполагается, что Щенсны станет основным вратарем «Барселоны», если сможет выиграть конкуренцию у резервного голкипера Иньяки Пеньи. Сделку планируется официально оформить до конца месяца.
Щенсны провел за «Ювентус» 252 матча во всех турнирах, в которых пропустил 233 мяча и 103 раза сыграл на ноль. С туринцами он выиграл восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны. Также на его счету 84 матча за сборную Польши, с которой он ездил на четыре чемпионата Европы и два чемпионата мира.