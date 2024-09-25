Щенсны согласился возобновить карьеру и перейти в «Барселону»

Щенсны провел за «Ювентус» 252 матча во всех турнирах, в которых пропустил 233 мяча и 103 раза сыграл на ноль. С туринцами он выиграл восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны. Также на его счету 84 матча за сборную Польши, с которой он ездил на четыре чемпионата Европы и два чемпионата мира.