Килиан Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы бедра

Мадридский клуб сообщил, что Мбаппе из-за травмы пропустит около трех недель. Таким образом, футболист не поможет команде в мадридском дерби против «Атлетико» (29 сентября), матче Лиги чемпионов против «Лилля» (2 октября) и домашней игре против «Вильярреала» (5 октября). Его возвращение на поле планируется после международной паузы на матчи сборных.