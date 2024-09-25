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Килиан Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы бедра

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит до трех недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

25-летний француз почувствовал дискомфорт в левом бедре во время матча 7-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (3:2). Он попросил замену на 80-й минуте.

Мадридский клуб сообщил, что Мбаппе из-за травмы пропустит около трех недель. Таким образом, футболист не поможет команде в мадридском дерби против «Атлетико» (29 сентября), матче Лиги чемпионов против «Лилля» (2 октября) и домашней игре против «Вильярреала» (5 октября). Его возвращение на поле планируется после международной паузы на матчи сборных.

Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных девять матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на один балл.

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