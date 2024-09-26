Левандовски стал автором 6500-го гола «Барселоны» в Ла Лиге

Единственный мяч на 19-й минуте забил нападающий Роберт Левандовски. Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, этот гол стал 6500-м для «Барселоны» в Ла Лиге.
Ла Лига была создана в сезоне-1928/29. С тех пор «Барселона» провела 3035 игр, одержав в них 1766 побед при 613 ничьих и 656 поражениях. В среднем сине-гранатовые забивают 2,14 гола за матч.
Примечательно, что «Реал» при аналогичном количестве сыгранных матчей отстает от «Барселоны» всего на два мяча и уже в ближайших матчах может повторить успех каталонского клуба. При этом сливочные одержали большее количество побед (1824 против 1766), благодаря чему уверенно лидируют в сводной таблице Ла Лиги за все время.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на четыре балла. Следующий матч команда Ханси Флика проведет в субботу, 28 сентября, на выезде против «Осасуны».