Левандовски стал автором 6500-го гола «Барселоны» в Ла Лиге

Примечательно, что «Реал» при аналогичном количестве сыгранных матчей отстает от «Барселоны» всего на два мяча и уже в ближайших матчах может повторить успех каталонского клуба. При этом сливочные одержали большее количество побед (1824 против 1766), благодаря чему уверенно лидируют в сводной таблице Ла Лиги за все время.