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Левандовски стал автором 6500-го гола «Барселоны» в Ла Лиге

«Барселона» дома обыграла «Хетафе» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Единственный мяч на 19-й минуте забил нападающий Роберт Левандовски. Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, этот гол стал 6500-м для «Барселоны» в Ла Лиге.

Ла Лига была создана в сезоне-1928/29. С тех пор «Барселона» провела 3035 игр, одержав в них 1766 побед при 613 ничьих и 656 поражениях. В среднем сине-гранатовые забивают 2,14 гола за матч.

Примечательно, что «Реал» при аналогичном количестве сыгранных матчей отстает от «Барселоны» всего на два мяча и уже в ближайших матчах может повторить успех каталонского клуба. При этом сливочные одержали большее количество побед (1824 против 1766), благодаря чему уверенно лидируют в сводной таблице Ла Лиги за все время.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на четыре балла. Следующий матч команда Ханси Флика проведет в субботу, 28 сентября, на выезде против «Осасуны».

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
Футбол, Испания, Тур 7
25.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Пепе Бордалас
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
19′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
17
Марк Касадо
19
Ламин Ямаль
11
Рафинья
79′
2
Пау Кубарси
88′
32
Эктор Форт
3
Алехандро Бальде
88′
35
Херард Мартин
14
Пабло Торре
63′
7
Ферран Торрес
9
Роберт Левандовски
77′
8
Педри
Хетафе
13
Давид Сория
4
Хуан Беррокаль
15
Омар Альдерете
21
Хуан Иглесиас
5
Луис Милья
17
Карлес Перес
2
Джене Даконам
87′
16
Диего Рико
7
Алекс Сола
63′
8
Мауро Арамбарри
69′
11
Карлес Аленья
63′
9
Борха Майораль
20
Хесус Сантьяго
63′
36
Абдулай Кейта
6
Крисантус Уче
80′
10
Бертуг Йылдырым
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
4
Фолы
14
5
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Пабло Гонсалес Фуэртес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Хетафе
Чемпионат Испании: таблица и календарь