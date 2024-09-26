Стало известно, когда Щенсны подпишет контракт с «Барселоной»

Договор с 34-летним вратарем будет рассчитан до лета 2025 года. Он пополнит состав «Барселоны» на правах свободного агента.
Ранее стало известно, что Щенсны принял предложение «Барселоны» возобновить карьеру, чтобы заменить основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена, выбывшего из-за травмы до конца сезона. Предполагается, что Щенсны станет основным вратарем «Барселоны», если сможет выиграть конкуренцию у резервного голкипера Иньяки Пеньи.
Щенсны провел за «Ювентус» 252 матча во всех турнирах, в которых пропустил 233 мяча и 103 раза сыграл на ноль. С туринцами он выиграл восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны. Также на его счету 84 матча за сборную Польши, с которой он ездил на четыре чемпионата Европы и два чемпионата мира.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на четыре балла. Следующий матч команда Ханси Флика проведет в субботу, 28 сентября, на выезде против «Осасуны».