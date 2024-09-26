Ультрас «Атлетико» планируют устроить акцию против Винисиуса

По информации источника, фанаты запустили кампанию в социальных сетях, в которой призывают болельщиков прийти на матч в одноразовых масках, чтобы избежать идентификации и иметь возможность безнаказанно оскорблять нападающего «Реала» Винисиуса. Отмечается, что сообщения в адрес бразильца будут иметь расистский подтекст.
Ранее Винисиус неоднократно сталкивался с расистскими оскорблениями со стороны фанатов других испанских клубов. 24-летний бразилец ведет активную публичную борьбу против расизма. В начале сентября Винисиус предложил лишить Испанию права проведения чемпионата мира 2030 года, если она не решит проблему расизма в ближайшее время.
Кроме того, в этом месяце Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила введение специального протокола в случаях проявления расизма в отношении игроков. Он предусматривает возможность полной остановки матча в случае неоднократных проявлений расизма на стадионе.
«Атлетико» и «Реал» сыграют в воскресенье, 29 сентября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.