Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ультрас «Атлетико» планируют устроить акцию против Винисиуса

Активные болельщики «Атлетико» планируют устроить акцию во время центрального матча 8-го тура чемпионата Испании против «Реала». Об этом сообщает OK Diario.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, фанаты запустили кампанию в социальных сетях, в которой призывают болельщиков прийти на матч в одноразовых масках, чтобы избежать идентификации и иметь возможность безнаказанно оскорблять нападающего «Реала» Винисиуса. Отмечается, что сообщения в адрес бразильца будут иметь расистский подтекст.

Ранее Винисиус неоднократно сталкивался с расистскими оскорблениями со стороны фанатов других испанских клубов. 24-летний бразилец ведет активную публичную борьбу против расизма. В начале сентября Винисиус предложил лишить Испанию права проведения чемпионата мира 2030 года, если она не решит проблему расизма в ближайшее время.

Кроме того, в этом месяце Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) одобрила введение специального протокола в случаях проявления расизма в отношении игроков. Он предусматривает возможность полной остановки матча в случае неоднократных проявлений расизма на стадионе.

«Атлетико» и «Реал» сыграют в воскресенье, 29 сентября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Атлетико
Реал