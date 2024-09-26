Ультрас «Атлетико» планируют устроить акцию против Винисиуса

По информации источника, фанаты запустили кампанию в социальных сетях, в которой призывают болельщиков прийти на матч в одноразовых масках, чтобы избежать идентификации и иметь возможность безнаказанно оскорблять нападающего «Реала» Винисиуса. Отмечается, что сообщения в адрес бразильца будут иметь расистский подтекст.